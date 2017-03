Fakten-Check: Was Sie über das türkische Referendum wissen müssen

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die Wahlen haben begonnen: Türkische Wahlberechtigte können seit gestern in Frankfurt in der Kennedyallee über die Verfassungsreform in ihrem Heimatland abstimmen. Das türkische Generalkonsulat in Frankfurt rechent mit 60.000 Wählern.Während die Abstimmung in der Türkei am 16. April stattfindet, sind die Wahllokale in Deutschland bereits vom 27. März bis 9. April geöffnet. Wir haben die wichtigsten Fragen rund um die Wahl zusammengefasst.Erstmals bei der türkischen Präsidentschaftswahl 2014 und dann bei den Parlamentswahlen 2015 durften Bürger mit türkischem Pass in Deutschland abstimmen. Zuvor mussten sie dafür noch extra in die Türkei reisen.Das ergibt sich aus türkischem Recht, sagt der Bielefelder Verfassungsrechtler Christoph Gusy. Danach dürfen türkische Staatsbürger grundsätzlich überall im Ausland an Wahlen und Volksabstimmungen teilnehmen – mit entsprechender Zustimmung des Aufenthaltslandes. Auf deutschem Boden muss das also die Bundesrepublik genehmigen. Die Bundesregierung hat das trotz aller Nazi-Vergleiche und Verbalattacken aus Ankara auch getan.Rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Deutsch-Türken - mehr als in jedem anderen Land außerhalb der Türkei - sind hierzulande aufgerufen.Wahllokale in Deutschland sind bereits vom 27. März bis 9. April geöffnet. Laut türkischer Botschaft können die Wahlberechtigten täglich jeweils von 9 bis 21 Uhr wählen.Die Wahlberechtigten können in 13 Großstädten Wahllokale, in der Regel Generalkonsulate, abstimmen. Das türkische Generalkonsulat in der Mainmetropole ist das einzige Wahllokal in Hessen.Mitbringen müssen die Wahlberechtigten einen türkischen Pass oder einen Personalausweis mit Lichtbild. Außerdem müssen sie sich für die Wahl registriert haben.Nach Angaben der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung beträgt die Zahl der wahlberechtigten Auslandstürken rund fünf Prozent der Wähler. Mehr als die Hälfte davon lebe in Deutschland.Laut Hac?-Halil Uslucan, Migrationsforscher und Professor für Moderne Türkeistudien, geht es im Detail "um die Änderung von 18 Artikeln der türkischen Verfassung. Kern dabei ist, dass die Macht auf das Staatsoberhaupt konzentriert wird: Erdogan – und wer immer ihm folgt – ist dann zugleich Parteivorsitzender, Ministerpräsident und Staatspräsident. Er braucht das Parlament nicht mehr, um bestimmte Gesetze durchzusetzen, kann das Parlament sogar jederzeit auflösen. Er ernennt seine Minister und Stellvertreter selbst und entscheidet über die Wahl der Universitätsrektoren und einen Teil der Verfassungsrichter."Bei der türkischen Präsidentschaftswahl im Jahr 2015 sind von etwa 1,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland rund 575.000 zur Wahl gegangen, also etwa 40 Prozent. 60 Prozent von ihnen haben damals die AKP gewählt. Bei einer ähnlich niedrigen Wahlbeteiligung könnte auch das Referendum in Deutschland mehrheitlich bejaht werden. Dabei geht man davon aus, dass es eine Mehrheit von andersdenkenden oder auch völlig apolitischen türkischstämmigen Menschen in Deutschland gibt.Für die Abstimmung in der diplomatischen Vertretung wird eine Wahlkommission eingesetzt. Dazu gehören laut Konsulat der Generalkonsul, ein Beamter sowie je ein Vertreter aus den drei Parteien mit den meisten Stimmen. Das sind in diesem Fall die Regierungspartei AKP, die sozialdemokratische Oppositionspartei CHP sowie die ultranationalistische MHP.An jeder Wahlkabine werden zwei Wahlhelfer vom öffentlichen Dienst und je ein Vertreter aus den drei Parteien als Wahlbeobachter eingesetzt.Die Wahlurnen werden nach dem 9. April mit dem Flugzeug zur Auszählung in die Türkei eingeflogen. Experte Gusy merkt grundsätzlich an: „Je öffentlicher eine Auszählung, desto besser. Je mehr Betrieb Wahlurnen haben, desto höher ist eine Manipulationsanfälligkeit.“Bei ernsteren Zwischenfällen müssten die Beamten erst mal draußen bleiben: Da das Konsulat als exterritorialer Bereich gilt, ist ein eigener Sicherheitsdienst des Konsulats zuständig, wie ein Polizeisprecher erklärte. „Wenn sie uns bitten, können wir sie natürlich unterstützen.” Man stehe in gutem und ständigem Kontakt zum Konsulat.(zv)