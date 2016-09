AL-Wazir stellt Konzept in Wiesbaden vor: Was Sie über die Lärmobergrenze wissen müssen

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Welches Ziel verfolgt Wirtschaftsminister Al-Wazir mit der Lärmobergrenze?Er will verhindern, dass der Fluglärm in der Region noch wesentlich ansteigt. Das wäre nach dem Planfeststellungsbeschluss nämlich zu erwarten. Die Betriebsgenehmigung für den Flughafen geht von mehr als 200000 zusätzlichen Flugbewegungen bis 2020 aus, was einen erheblichen Lärmzuwachs bedeuten könnte. Allerdings ist derzeit nicht mit einem starken Anstieg der Starts und Landungen zu rechnen. Die Lärmobergrenze soll den Lärm deckeln. Der Wirtschaftsminister verknüpft damit die Entwicklungsmöglichkeit des Flughafens mit der Lärmentwicklung der Flugzeuge.Wer profitiert von der Lärmobergrenze am meisten?Die Menschen, die in unmittelbarer Nähe zum Flughafen leben. Die Lärmobergrenze soll verhindern, dass die Fläche hochbetroffener Gebiete noch deutlich größer wird. Nachdem Plan würde sie nur noch um 1178 Hektar wachsen statt um 5121 Hektar.Wie reagiert der Flughafen auf die Pläne?Der Flughafenbetreiber Fraport will keine weiteren Einschränkungen für den Flugbetrieb hinnehmen. Andernfalls sei die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts Frankfurt infrage gestellt. ch