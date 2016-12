Stallpflicht für Geflügel: Was die Vogelgrippe für Geflügelzüchter und Tiere in Hessen bedeutet

Seit gut drei Wochen gilt die Stallpflicht für Geflügel in Hessen. Viele Betriebe haben sich damit arrangiert. Doch Kritiker zweifeln am Sinn einer solchen Vorsichtsmaßnahme.

Das Geschnatter ist noch genauso laut. Doch wo vor einigen Wochen noch mehrere hundert Gänse und Hühner viel Platz zum Auslauf hatten, muss jetzt enger zusammengerückt werden. Es gilt die Stallpflicht und auf dem Hofgut Oberfeld in Darmstadt hält man sich natürlich an die Vorschrift aus dem Umweltministerium. Flugs wurden zwei mobile Behausungen zusammengeschoben und das Geflügel eingesperrt. „Die Tiere sind unruhiger als sonst“, sagt Ursula Draude vom Vorzeige-Bio-Hof am Rande der Stadt, „man merkt, sie haben keine große Freude im Moment“.

Kunden sind informiert

Ansonsten hat sich der Betrieb weitgehend auf die Vorsichtsmaßnahmen, die mit der Vogelgrippe in Hessen einhergehen, arrangiert. Wirtschaftlicher Verlust ist nicht entstanden. Das Weihnachtsgeschäft mit den Gänsen läuft wie die Jahre zuvor auch. Viele Kunden seien gut informiert und wüssten, dass sich der Erreger nicht auf den Menschen überträgt, heißt es bei der Landwirtschafts-AG. Einzig und allein hat man in diesem Jahr früher angefangen zu schlachten, um ein bisschen Platz zu schaffen. Viele der Gänse gibt es jetzt eben nicht mehr direkt nach der Keulung, sondern als tiefgefrorenen Festtagsbraten.

Zum Thema: Tote Vögel meiden Mit der derzeit grassierenden Vogelgrippe-Variante haben sich nach Auskunft der zuständigen Bundesbehörden noch keine Menschen infiziert. clearing

Auf dem Geflügel-Hof der Familie Thomas in Dornheim bei Groß-Gerau gab es ein paar Abbestellungen, das war es aber auch. Auch Klaus-Peter Linn, Geschäftsführer vom Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft in Hessen, kann bestätigen, dass die Vogelgrippe den Züchtern nicht das Geschäft vermiest hat. Allerdings will er nichts verharmlosen. Die Lage hält er nach wie vor für sehr brisant. Nur ein infiziertes Tier und es drohe der Totalverlust einer ganzen Herde. Bei einem Nachweis in einer Geflügelhaltung werden vorsorglich sämtliche Tiere getötet. „Das ist existenzbedrohend“, sagt Linn.

Jetzt kein Schlendrian

Er rate seinen Mitgliedern, jetzt nicht den Schlendrian bei den Sicherheitsvorschriften einkehren zu lassen, nur weil bislang kein einziger Fall bei Geflügelnutztieren aufgetreten sei. In Hessen sind seit Mitte November vier tote Vögel mit Befund des Erregers H5N8 (wissenschaftlich Geflügelpest genannt) aufgetaucht. Eine tote Ente in der Nähe von Bad Arolsen war der erste bestätigte Fall in Hessen, danach wurde in Frankfurt eine tote Gans entdeckt, dann ein Pelikan im Kronberger Opel-Zoo, schließlich ein toter Habicht in der Wetterau. Das Hessische Umweltministerium hat am 21. November eine landesweite „Aufstallung“ aller Geflügelbestände im Land angeordnet. 20 132 Geflügelzüchter gibt es in Hessen mit insgesamt 3,5 Millionen Tieren. Deutschlandweit sind es laut Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit (FLI) aktuell rund 500 Vogelgrippe-Fälle. Die meisten davon in Mecklenburg-Vorpommern und am Bodensee. Die Zahl gefundener Wildvögel steigt, immer mehr Regionen sind betroffen, seit gestern auch in Thüringen. Der hochansteckende Erreger breitet sich in Europa, Afrika und Asien, also Länder- und Kontinent-übergreifend, aus. Die Fachleute sprechen in solchen Fällen von einer Pandemie. „Wir sehen im Moment keine Tendenzen zu einer Abschwächung“, warnt FLI-Präsident Thomas Mettenleiter.

Es gibt auch Ausnahmen

Die Geflügelzüchter sind also noch in Alarmbereitschaft. Es gibt aber auch Ausnahmen von der Stallpflicht. Die zuständigen Veterinärämter können diese genehmigen, wenn kleinere Betriebe keine Stallgebäude haben, um die Tiere unterzubringen. Ansonsten macht die Behörde stichprobenartige Kontrollbesuche. Doch die Stallpflicht ist nicht ganz unumstritten. Die Nachteile liegen auf der Hand: Freilaufende Hühner, Gänse und Enten werden eingesperrt aggressiv und gehen nicht selten aufeinander los. In der Presse genannt werden will keiner, aber manche Geflügelzucht-Hobby-Vereine verzichten auf eine Dauer-Voliere und lassen den Tieren ihren Freiraum, bevor sie sich gegenseitig ihre edlen Federn ausreißen. Selbst die Politik ist da unterschiedlicher Meinung. „Ein Tier, das einige Wochen Gefangenschaft erleben muss, ist besser dran, als eines, das tot ist“, sagte kürzlich der baden-württembergische Agrarminister Peter Hauk (CDU). Der nordrhein-westfälische Minister Johannes Remmel (Grüne) entgegnete: „Eine generelle Aufstallung hat weitreichende Konsequenzen, auch aus tierschutzrechtlichen Aspekten. Für uns ist das die Ultima Ratio.“ In seinem Land wurde die Stallpflicht bislang nur in einzelnen Landkreisen und Städten auferlegt.

„Sicherheit geht vor Tierschutz“, schickt auch die hessische Tierschutzbeauftragte Madeleine Martin vorneweg. Doch auch sie hat Zweifel, ob die generelle Stallpflicht wirklich hilfreich ist. Letztlich füge sie den Tieren Schaden zu, die Lebensqualität der Tiere leide erheblich. Martin vermisst eine grundsätzliche Debatte um die Regelung. „Wie lange die Stallpflicht in Hessen aufrecht erhalten wird, lässt sich derzeitig noch nicht beantworten“, heißt es aus dem hessischen Umweltministerium. Klaus-Peter Linn glaubt, dass die Vogelgrippe die hessische Geflügelzucht noch mindestens bis in den Frühling kommenden Jahres beschäftigen wird. Dann kämen nämlich die Zugvögel zurück. Womöglich seien darunter auch weitere kranke Tiere.