Parteitag in Kassel: Was ist eigentlich mit der hessischen Piratenpartei passiert?

Wenn sich die hessischen Piraten am Samstag in Kassel zu ihrem Landesparteitag treffen, herrscht Flaute: Die Mitgliederzahl ist stark geschrumpft, inhaltliche Anträge stehen nicht auf der Tagesordnung – aber ein erneuter Wechsel an der Spitze.

Zuerst sah man hier und da ein paar orange Fähnchen flattern, dann kam der Moment, von dem an die breite Öffentlichkeit den Ausdruck „Piraten“ zuallererst nicht mehr mit dem klassischen Freibeutertum oder Johnny Depp alias Jack Sparrow verband, sondern mit der gleichnamigen Partei, die für sich „Klarmachen zum Ändern“ reklamierte.

Dann kamen mehrere Landtagswahlen und die junge Partei zog in vier Parlamente (Berlin, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Saarland) ein – mit respektablen Ergebnissen zwischen 7,4 und 8,9 Prozent. In Hessen hatten die Piraten schlicht Pech: Es stand in ihrer Spitzenzeit 2011/2012 keine Landtagswahl an – Prognosen sahen sie damals bei sechs Prozent und damit sicher im Wiesbadener Landtag. Doch es kam anders.

Einst brandaktuell

Gekommen, um zu bleiben, so schien es zunächst, denn die Themen der Piraten wirkten brandaktuell und dauerhaft: Digitalisierung, Netzpolitik, mehr Demokratie. Doch das Piratenschiff ging unter, obwohl die Themen weiter aktuell waren und sind. Oder sogar aktueller denn je.

Was auch den Landesvorsitzenden der hessischen Piraten, Christian Hufgard, vor Rätsel stellt: „Vor allem nach den Enthüllungen von Edward Snowden hätten wir mehr erwartet“, sagt Hufgard. Lauschangriffe, Profilerstellung, Datensammeln über Bonusprogramme listet er als Problembereiche auf, „doch das scheint schlicht und ergreifend kein Problem für die Leute zu sein, sie sind offenbar abgestumpft“.

Die Wahlergebnisse seien „sehr traurig“ und unterhalb jeglicher Erwartungen. „Wir haben es nicht geschafft, zu vermitteln, warum unsere Themen wichtig sind“, räumt Hufgard ein. In Zahlen sieht das so aus: Bei der Landtagswahl 2013 kamen die Piraten in Hessen nur auf 1,9 Prozent der Wählerstimmen. Holten sie bei der Kommunalwahl 2011 noch landesweit 31 Mandate, blieben davon nach dem Wahlgang im März 2016 mit 16 Sitzen nur noch die Hälfte übrig. Im Jahr 2012 hatten sich die hessischen Piraten mit dem Rückenwind der guten Umfragen in den Segeln bereits stark genug gefühlt, den Landtag zu entern – zumindest die Besuchertribüne: Im März 2012 gründeten sie „Landtagswatch Hessen“, nach eigener Darstellung „der berichtende Besuch des hessischen Landtages durch Piraten“.

Twitter verwaist

Vor allem über den Kurznachrichtendienst Twitter gaben sie ihre Meinung zum Plenargeschehen zum Besten. Inzwischen ist der Account komplett verwaist, der letzte Tweet stammt aus dem Mai 2015.

Auch die Zahl der Mitglieder ging von mehr als 3000 in besten Zeiten auf aktuell 1100 zurück. Für die bietet der Parteitag am Samstag in Kassel ein eher dürftiges Programm: Inhaltliche Anträge stünden nicht auf dem Programm, berichtet Hufgard. Das sei sicher ungewöhnlich, räumt Hufgard ein, doch so sei es eben. Vorgesehen sei die Wahl des neuen Vorstands und des Landesschiedsgerichts.

Der Kelsterbacher Hufgard tritt nach einem knappen Jahr im Amt nicht wieder für den Landesvorsitz an, er will sich auf seinen Kreisverband Gross-Gerau und das dortige Direktmandat für die Bundestagswahl im Herbst kommenden Jahres konzentrieren. Sein Nachfolger wird voraussichtlich der Frankfurter Stadtverordnete Herbert Förster. „Wir waren gut als Protestpartei“, sagt Hufgard, wenn er über den Niedergang seiner Piraten nachdenkt, „wenn einer heute nur dagegen wählen möchte, wählt er die AfD“. Viele Streitereien der Piraten seien außerdem sehr öffentlich ausgetragen worden, „das ist sicher nicht gut angekommen“. Die Zuversicht hat Hufgard, der dem Landesverband als Pressesprecher auch weiterhin zur Verfügung stehen will, aber noch nicht gänzlich verloren: „Wir sind weit davon entfernt aufzugeben, weil wir unsere Themen für wichtig halten.“