Um rund 60 Milliarden Euro pro Jahr geht es derzeit im hessischen Landtag. Die Abgeordneten diskutieren den Entwurf für den Doppeletat 2018/19 der schwarz-grünen Koalition. Dabei streiten die Parteien unter anderem darüber, wie viel Geld für die Betreuung von Kindern, Straßenbau, Radwege und Altenpflege ausgegeben werden soll. Unterteilt ist der einige hundert Seiten dicke Plan in 18 Einzelpläne, hinzu kommen zahlreiche Änderungsanträge. Wir haben die Parteien gebeten, uns ihre drei wichtigsten Inhalte der Haushaltsberatungen und die drei größten Kritikpunkte zu nennen. Die Oppositionsparteien SPD, Linke und FDP nutzten die Gelegenheit zur Auseinandersetzung, die Koalitionsparteien CDU und Grüne beschränkten sich auf das Lob ihrer Inhalte.

Soziales und Integration

Bild-Zoom Foto: Julian Stratenschulte Kinder spielen in einer Kinderkrippe in Hannover. Foro: Julian Stratenschulte/Symbolbild

Der größte Streitpunkt im Etat von Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) sind die Gebühren für die Kinderbetreuung. Die Koalition will dafür sorgen, dass Kinder zwischen drei und sechs Jahren künftig sechs Stunden pro Tag kostenlos betreut werden. Die SPD setzt dem einen Stufenplan entgegen, an dessen Ende die gesamte Kinderbetreuung bei Tagesmüttern, in Kitas und im Hort für die Eltern kostenlos sein soll.

Die FDP will, dass die Mittel „zuallererst den Kindern zugute kommen“.

Deshalb wollen die Liberalen auf die Beitragsfreiheit für Eltern „zunächst verzichten“ und dafür zunächst „die in Hessen dringend benötigten Kita-Plätze schaffen und die Qualität in den Kindertagesstätten unter anderem durch mehr Erzieher erhöhen“. Für die Linke ist die völlige Abschaffung der Elternbeiträge Teil des „Landesaktionsplan gegen Kinderarmut“, den sie in einem Antrag fordert.

Die Grünen sehen eine „neue Dimension im sozialpolitischen Engagement des Landes“, unter anderem für Sucht- und Schuldnerberatungsstellen, Frauenhäuser und Hospize. Das helfe „ganz konkret Menschen in schwierigen Lebenssituationen, verringert Armut und soziale Ausgrenzung“.

Inneres und Sport

Bild-Zoom Foto: Arne Dedert (dpa)

Die Zahl von Polizeibeamten und das Landesticket sind die Hauptstreitpunkte im Etat von Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU). „So viel Polizei wie noch nie“, kündigt die CDU an. Die Grünen kündigen zudem „deutlich bessere“ Arbeitsbedingungen für die Polizei an.

Die FDP befürwortet die geplanten zusätzlichen Stellen bei der Polizei, „weil sie die Sicherheit in unserem Land erhöhen“. Doch aus ihrer Sicht sind es noch immer zu wenige, die FDP fordert zusätzliche Anwärterstellen ab 2019. Auch die SPD will, dass noch mehr junge Menschen den Polizeiberuf ergreifen können. Aus ihrer Sicht muss aber die Polizei vor Ort noch mehr gestärkt werden: „40 zusätzliche Stellen werden im Ministerium geschaffen. Dabei brauchen wir mehr Indianer auf der Straße, nicht noch mehr Häuptlinge in Wiesbaden.“

Die Linke würde unter anderem die Ausgaben für ein Abschiebegefängnis und die Rückkehrerprogramme einsparen und stattdessen zum Beispiel Programme zum „Kampf gegen rechts“ unterstützen. Das Jobticket für Landesbedienstete lehnt die FDP ab. Das Geld sei „in der Schienen- und Straßeninfrastruktur, die allen gleichermaßen zugute kommt, sehr viel besser investiert“.

Wirtschaft, Energie, Verkehr

Bild-Zoom Geduld ist gefordert von Hessens Autofahrern: Im neuen Jahr wird es zahlreiche Baustellen geben. Archivbild: Arbeiten auf der A5 bei Frankfurt.

Wie kommen die Menschen von A nach B? Im Etat von Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sind Straßen, Schiene und Flughäfen umstritten.

Die Linke würde sofort damit aufhören, „Millionen im Flughafen Kassel-Calden zu versenken“ und diesen zu einem Landeplatz herabstufen. Das Geld könne „für sinnvolle Projekte in Nordhessen eingesetzt werden“. Die FDP fordert weitere Millionen „zusätzlich für die Realisierung von Straßenprojekten in Hessen“, zum Beispiel für Ortsumgehungen. Die nach Ansicht der FDP „einseitige Förderung der Elektromobilität“ hält sie für „unsinnig und unausgereift“: „Wir wollen stattdessen einen technologieoffenen Wettbewerb nach marktwirtschaftlichen Prinzipien.“

Die Grünen betonen, im Etat des Verkehrsministeriums ständen „erstmals wieder eigene Landesmittel für den öffentlichen Personennahverkehr“. Sie heben das „bundesweit einmalige Schülerticket für ganz Hessen für einen Euro am Tag“ hervor und verweisen zudem auf zusätzliche Millionen für Radwege, um die klimafreundliche Mobilität zu fördern.

Die Linke fordert, das hessenweite Schülerticket allen jungen Leuten kostenlos zur Verfügung zu stellen und nicht nur denen, die in bestimmter Entfernung zur Schule wohnen.

Umwelt, Klima, Verbraucher

Bild-Zoom Foto: Uwe Anspach (dpa)

Der Schutz von Böden, Flüssen und Klima ist Thema im Etat von Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) – und auch sozialer Wohnungsbau. Die Grünen heben den „Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025“ hervor, der dafür sorgen soll, dass Hessen bis zum Jahr 2050 klimaneutral ist. Mit wichtigen Akteuren seien 140 konkrete Schritte zur Klimaneutralität entwickelt worden, 42 davon hätten im Etat 2018/19 Priorität: von der Förderung emissionsarmer Verkehrsmittel und Produktionsmethoden über Klima-Beratung in der Landwirtschaft bis zur Hof- und Dachbegrünung.

Die SPD sorgt sich um die Nitratbelastung der Böden und die hessischen Gewässer und fordert „rechtliche Regelungen, um die Gewässer in einen besseren Zustand versetzen zu können.“ Zudem müsse mehr in Zukunftsperspektiven im ländlichen Raum und in bezahlbarem Wohnraum investiert werden.

Mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau ist für die Linke eines der „drängendsten Probleme“, Hundertausende von Wohnungen seien nötig. Nach Ansicht der CDU hingegen enthält der Etat genügend Geld für „preiswerten Wohnraum in den Ballungszentren“.

Bildung

Bild-Zoom Das Schuldezernat und die Elternvertreter begrüßen den neuen Sozialindex, Kritik gibt es aber an einigen Detailfragen. (Symbolbild Lehrer)

haben die Lehrerinnen und Lehrer gute Arbeitsbedingungen, bröckelt in den Schulen der Putz? Dies sind die zentralen Themen im Etat von Kultusminister Alexander Lorz (CDU).

Laut CDU genießen die „Investitionen in Bildung oberste Priorität“, ein „historischer Rekordansatz“ stelle „eine ausgezeichnete schulische Bildung und hervorragende Karriereaussichten und Zukunftschancen der hessischen Landeskinder“ sicher, heißt es. Einzigartig sei die „105-prozentige Lehrerversorgung“, zudem werde das Fundament für den Ausbau des Paktes für den Nachmittag und der Schulsozialarbeit gelegt.

Die SPD hingegen fordert „mehr Bildungsgerechtigkeit“, echte Ganztagsschulen, mehr Investitionen in Schulsozialarbeit sowie in Aus- und Fortbildung. Geld gibt es nach Ansicht der Sozialdemokraten dafür, zumal der Kultusminister „aufgrund des Lehrermangels“ viele Millionen spare. Neue Stellen ständen vor allem auf dem Papier, weil die Landesregierung versäumt habe, rechtzeitig Lehrkräfte auszubilden. Auch die FDP wirft Lorz vor, „die Bewältigung des Lehrermangels nach wie vor auszusitzen“.