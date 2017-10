Was wird aus Hessens Ökomodellregionen?

Hessens Agrarministerin Priska Hinz (Grüne) berichtet heute in Wiesbaden, was aus den drei Ökomodellregionen im Land wird. Die Förderung für die Regionen in der Wetterau, Nordhessen sowie Fulda läuft Ende des Jahres aus. Die Modellregionen waren im Jahr 2015 als ein zentraler Baustein des Hessischen Ökoaktionsplans ins Leben gerufen worden. Ziel war es, mehr Ökolandbau in Hessen, mehr regionale Wertschöpfung und eine stärkere Vernetzung der landwirtschaftlichen Akteure vor Ort zu erreichen.

(dpa)