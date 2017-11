Was zeigen Städel, Schirn und Liebieghaus?

Städel-Direktor Philipp Demandt stellt heute in Frankfurt neue Ausstellungsprojekte vor. Als Nachfolger von Max Hollein leitet der 46-Jährige seit einem Jahr neben dem Städel auch die Skulpturensammlung Liebieghaus und die Kunsthalle Schirn. Nun will er verraten, welche Ausstellungen 2018 und teilweise auch in den nachfolgenden Jahren geplant sind. Demandt will außerdem weitere strategische Pläne, Projekte und Bauvorhaben vorstellen.

Einige Höhepunkte sind schon bekannt: 2018 ist im Städel eine Ausstellung über den Barock-Maler Peter Paul Rubens geplant, 2019 könnte eine Schau über Vincent van Gogh Besucherrekorde brechen. In der Schirn sind 2018 Arbeiten des US-Graffiti-Künstlers Jean-Michel Basquiat zu sehen.

