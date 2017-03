Wasser-Experten prangern Gewässerverunreinigungen an

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) warnt vor einer zunehmenden Verunreinigung der Gewässer durch Medikamente sowie Wasch-, Reinigungs- und Pflanzenschutzmittel. Zusammen mit Experten des Versorgers Hessenwasser und der Stadtentwässerung Frankfurt will der Verband heute in Wiesbaden seine Forderungen vorstellen, um diese Entwicklung zu bremsen. Diese werden sich nach der Ankündigung des Verbands sowohl an die Industrie und Landwirtschaft als auch die kommunale Wasserwirtschaft und die Landespolitik richten.

(dpa)