Wasserleiche obduziert: Todesursache weiter unklar

Der in der vergangenen Woche leblos in Kassel aus der Fulda gezogene Mann ist keinem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Wie der 26-Jährige aber genau zu Tode kam, ist weiter unklar. „Es bleibt derzeit offen, ob ein Unfall oder eine andere Ursache zugrunde liegt”, teilte die Polizei in Kassel am Montag nach der Obduktion der Leiche mit. Auch wie lange der 26-Jährige im Wasser trieb, können die Ermittler noch nicht sagen. Passanten hatten ihn am vergangenen Donnerstagmorgen an einem Wehr entdeckt und die Behörden alarmiert.

(dpa)