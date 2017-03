Die Identität des in der Fulda gefundenen toten Mannes ist weiterhin unklar. Um die Todesursache zu ermitteln, solle die Leiche am Montag obduziert werden, berichtete die Polizei am Freitag. Die Wasserleiche war am Donnerstagmorgen in Kassel von Passanten gefunden worden, es gibt keine Hinweise auf eine Straftat. Die Polizei geht davon aus, dass der Leichnam bereits einige Tage im Wasser gelegen hatte.

(dpa)