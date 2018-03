Rohbruch: Wasserschaden in der Frankfurter Börse

Wasser im Handelssaal der Frankfurter Börse: Von den Auswirkungen eines Rohrbruchs ist am frühen Mittwochmorgen auch der Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse in der Innenstadt betroffen gewesen.

Beim Handel habe es aber keine Einschränkungen gegeben, sagte ein Sprecher der Deutschen Börse AG. Die Mitarbeiter der Wertpapierhandelsbanken hätten zu ihren Arbeitsplätzen gelangen können, auch das Handelssystem sei nicht beeinträchtigt gewesen.

Der Rohrbruch sei im vierten Stock des Gebäudes der Industrie- und Handelskammer (IHK) aufgetreten, in dem sich der Handelssaal befindet. Das Wasser sei auf der gegenüberliegenden Seite der Dax-Tafel an der Wand entlang in den Saal eingedrungen. Der Rohrbruch sei nachts Sicherheitskräften aufgefallen, die hätten die Feuerwehr verständigt. Die Höhe des Sachschadens werde derzeit ermittelt, erklärte der Sprecher.

