Wasserversorger muss 46 Millionen an Kunden zurückzahlen

Wegen zu hoher Wasserpreise muss das Energie-Unternehmen ESWE 46,2 Millionen Euro an seine Kunden zurückzahlen. Die Wiesbadener Versorgungsfirma hatte zwischen 2007 und 2011 deutlich überhöhte Gebühren verlangt, wie das hessische Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. „Am Ende der monatelangen Prüfungen besteht aus unserer Sicht kein Zweifel daran, dass die Verbraucher überhöhte Preise gezahlt haben und keine Möglichkeit hatten, zu einem anderen Anbieter zu wechseln”, sagte Staatssekretär Mathias Samson (Grüne) in einer Stellungnahme.

Die Landeskartellbehörde hatte festgestellt, dass die Preise der ESWE in dem geprüften Zeitraum 27 Prozent über den Vergleichswerten lagen. Laut Wirtschaftsministerium wurde dafür kein überzeugender Grund angegeben. Deshalb sei verfügt worden, dass die ESWE den überhöhten Betrag an seine Kunden zurückzahlen müsse. Um einen langen Rechtsstreit zu verhindern, bemühe sich die Landesregierung um eine außergerichtliche Lösung, betonte Samson.

