Wechsel an der Spitze des Statistischen Bundesamtes

Der Jurist Georg Thiel übernimmt die Leitung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Damit wird dem 60-Jährigen gleichzeitig die Aufgabe des Bundeswahlleiters übertragen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich zur Amtseinführung des bisherigen Vize-Präsidenten in Wiesbaden angekündigt und will auch Thiels Vorgänger Dieter Sarreither in den Ruhestand verabschieden. Sarreither, der im Dezember 66 Jahre alt wird, leitete die Behörde zwei Jahre lang.

(dpa)