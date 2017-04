Schauartige Niederschläge und Schnee: Wechselhaftes Wetter bringt am Dienstag Schnee nach Hessen

Wechselhaftes Wetter bringt am Dienstag erneut Schnee nach Hessen. Im Laufe des Tages ziehe immer wieder schauerartiger Niederschlag durchs Land, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Morgen in Offenbach. Je heftiger die Schauer ausfallen, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass auch bis in tiefe Lagen Schnee dabei sei. Am Vormittag sollten die Schauer allmählich einsetzen und bis zum Abend andauern.

Am Morgen sei vor allem schon der Odenwald von Schneefällen betroffen. Wie ein Polizeisprecher in Darmstadt bestätigte, kam es im Berufsverkehr bereits zu Verkehrsbehinderungen, weil viele Fahrer bereits mit Sommerreifen unterwegs waren. Unfälle habe es aber zunächst keine gegeben.

(dpa)