Feuer: Wegen Trockenheit: Felder in Osthessen brannten

Eine Fläche so groß wie etwa 40 Fußballfelder ist am Donnerstag in Osthessen in Brand geraten. Auch in den kommenden Tagen wird es wohl keinen Regen geben, meldet der Deutsche Wetterdienst. Landwirte rechnen bereits mit massiven Ernteeinbußen.

Auf einer Gesamtfläche von rund 30 Hektar sind am Donnerstag Felder in Osthessen in Brand geraten - das entspricht einer Größe von mehr als 40 Fußballfeldern.

Hitze Brandgefahr wächst, Ernteausfälle drohen, Bewässerung ... Prima Ferienwetter – ein Sommer, wie er sein muss. Biergartenwetter, Public-Viewing-Wetter für die Fußball-WM, Schwimmbadwetter. Doch mit der Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr, drohen Ernteausfälle, steigen die Kosten für die Bewässerung. Ein Rundblick über die staubtrockene Stadt. clearing

Mehrere Anrufe gingen bei der Polizei ein

Gleich mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Nachmittag Feuer oder starke Rauchentwicklung an der Autobahn 4 bei Wildeck-Obersuhl (Kreis Hersfeld-Rotenburg), wie die Autobahnpolizei Bad Hersfeld mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte zunächst die Flammen an einer Böschung der Autobahn. Dafür musste der rechte Fahrstreifen der A4 in Richtung Frankfurt für eine halbe Stunde gesperrt werden. Anschließend bekämpfte die Wehr erfolgreich das Feuer auf dem restlichen Areal.

Trockenheit dauert an

Auch in den kommenden Tagen soll es in Hessen kaum Regen geben, meldet der Deutsche Wetterdient (DWD). Ein ergiebiger Landregen, wie ihn die Pflanzenwelt dringend bräuchte sei nicht in Sicht.

Der Juni war nach Angaben des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) der neunttrockenste und der siebtwärmste Juni seit 1881. Infolge dessen gehe der Grundwasserspiegel im Land zurück, sei aber von einer dramatischen Situation noch weit entfernt. Gleiches gelte für Flüsse und Bäche.

Erhöhte Ozonwerte

Das Amt wies auch erneut auf erhöhte Ozonwerte hin und empfahl, anstrengende körperliche Tätigkeiten im Freien zu vermeiden. Von sportlichen Ausdauerleistungen riet es ab.

Ungeachtet dessen findet am Sonntag der Ironman-Triathlon in Frankfurt statt.Das bedeutet für die Teilnehmer 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Die Veranstalter erwarten 28 Grad - für Triathlon-Weltmeister Patrick Lange aus Darmstadt sogar ein Grund zur Freude: «Hitze ist für uns ein bekanntes Phänomen. Für mich ist es immer so gewesen. Je wärmer, desto besser. Es spielt mir eher in die Karten.»

(dpa)