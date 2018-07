Wegen langer Trockenheit: Wasser muss in Bächen bleiben

Wegen des trockenen Wetters darf aus einer ganzen Reihe an Bächen in Hessen kein Wasser mehr entnommen werden. Betroffen seien die Gewässer im Main-Taunus-Kreis, im östlichen Vordertaunus, in der Stadt Wiesbaden, im Rheingau sowie die Weil einschließlich der Seitengewässer, teilte das Regierungspräsidium in Darmstadt am Dienstag mit. Seit Februar seien nur zwei Drittel der üblichen Niederschläge gefallen, entsprechend niedrig seien die Pegel in den Gewässern. Es seien weiterhin sinkende Wasserstände zu erwarten.

(dpa)