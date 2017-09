Wehen Wiesbaden feiert späten Sieg gegen Chemnitz

Dank eines tollen Endspurts hat Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden gegen den Chemnitzer FC den vierten Saisonsieg gefeiert. Die Hessen kamen am Freitagabend durch späte Tore von Philipp Müller in der 86. Minute und Manuel Schäffler (90.+3) vor heimischer Kulisse zu einem 2:1 (0:1) und verbesserten sich mit 14 Punkten vorübergehend auf den vierten Tabellenrang. Die Gäste, die nach einer Gelb-Roten Karte für Laurin von Piechowski (26.) mehr als eine Stunde lang in Unterzahl spielten, waren durch Björn Kluft (35.) in Führung gegangen.

