Der SV Wehen Wiesbaden hat wohl auch die letzten Zweifel am Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga ausgeräumt. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm besiegte am Mittwochabend die zweite Mannschaft von Werder Bremen mit 2:0 (1:0). Niklas Dams (43. Minute) und Manuel Schäffler (67.) erzielten die Tore für den SVWW. Fünf Spieltage vor Saisonende hat der Club nun neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

(dpa)