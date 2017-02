Wehen Wiesbaden setzt Aufwärtstrend fort: Sieg in Paderborn

Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen Aufwärtstrend in der 3. Fußball-Liga unter Neu-Trainer Rüdiger Rehm fortgesetzt und vorerst die Abstiegsplätze verlassen. Die Hessen gewannen am Freitag beim früheren Bundesligisten SC Paderborn mit 1:0 (0:0) und verbesserten sich in der Tabelle mit 28 Punkten vorübergehend auf Rang 14. Manuel Schäffler sorgte in der 86. Minute auf Vorlage von Marc Lorenz für den umjubelten Siegtreffer für die Gäste, die damit auch das zweite Spiel nach der Amtsübernahme von Rehm für sich entschieden.

(dpa)