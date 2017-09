Der SV Wehen Wiesbaden mischt weiter im vorderen Tabellenfeld der 3. Fußball-Liga mit. Die Hessen gewannen am Dienstagabend bei den Sportfreunden Lotte mit 1:0 (0:0) und behaupteten mit 17 Zählern den vierten Platz. Robert Andrich erzielte in der 79. Minute mit einem Freistoß aus 28 Metern in den Winkel vor 1500 Zuschauern das Tor des Tages. Zuvor hatten sich beide Teams weitgehend neutralisiert.

(dpa)