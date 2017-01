Wehen Wiesbaden verlängert mit Offensivspieler Blacha

Umfrage: Jede dritte größere Stadt will Steuern erhöhen

Wiesbaden. Ein Drittel der größeren Städte in Hessen erhöht in diesem Jahr die Steuern. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag in Wiesbaden veröffentlichten Umfrage des Bundes der Steuerzahler unter 58 Städten mit mehr als 20 000 Einwohnern. mehr