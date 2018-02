Weichenstörung in Gießen auch am Abend noch nicht behoben

Nach einer Weichenstörung am Donnerstagmorgen mussten Pendler auch am Abend auf der Strecke Gießen-Frankfurt länger auf ihre Züge warten. „Die Störung besteht weiterhin”, sagte ein Sprecher der Bahn. Grund dafür sei ein mechanischer Defekt. Die benötigten Ersatzteile seien nicht vorrätig und könnten erst im Laufe der Nacht eingesetzt werden, so der Sprecher. Durch den eingleisigen Bahnverkehr hätten die Züge der Main-Weser-Bahn im Schnitt 15-20 Minuten Verspätung. Der Fernverkehr werde über Hanau umgeleitet. Zugausfälle gibt es nach Bahn-Angaben nicht. Am Freitagmorgen sollten die Züge wieder normal verkehren.

(dpa)