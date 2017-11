Adventszeit: Weihnachtsmärkte: Evangelische Kirche kritisiert frühen Start

Der frühe Beginn einiger Weihnachtsmärkte sorgt in Hessen für Diskussionen. Dabei geht es um Starttermine vor dem Totensonntag am 26. November. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) kritisierte die „künstliche Ausweitung der Adventszeit”. Der Totensonntag sei eine kulturelle Errungenschaft und solle entsprechend gewürdigt werden. „Die Gefahr ist, dass wir sonst irgendwann soweit sind, dass es Schoko-Osterhasen zum Glühwein gibt”, sagte ein Sprecher am Montag.

In Darmstadt eröffnet der Weihnachtsmarkt am 20. November, in Fulda vier Tage später. In der Tourismus-Hochburg Rüdesheim am Rhein startet der privat organisierte Weihnachtsmarkt der Nationen am 23. November. Das Hotel- und Tourismusgewerbe habe auf einen frühzeitigen Beginn gedrungen, sagte ein Sprecher.

Die EKHN schlägt vor, dass die Märkte lieber länger geöffnet bleiben. Aus dem Weihnachtsmarkt könne dann nach den Feiertagen ein Neujahrsmarkt werden.

