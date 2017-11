Weihnachtsmärkte in Frankfurt und Kassel legen los

Zwei der größten Weihnachtsmärkte in Hessen werden heute in Frankfurt und Kassel eröffnet. In der Bankenstadt Frankfurt gibt Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) den Startschuss, erwartet wird dazu unter anderem auch Schlagersängerin Michelle. Der Weihnachtsmarkt mitten in der Main-Metropole gilt als größter in Hessen. Er wird wegen der Gefahr von Terroranschlägen in diesem Jahr erstmals mit Betonsperren geschützt. Vor knapp einem Jahr war in Berlin ein Attentäter mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt gefahren.

In Kassel eröffnet Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) auf dem Friedrichsplatz den Märchenweihnachtsmarkt. Begleitet wird er von den Märchenfiguren „Hänsel und Gretel”. Für Musik sorgt unter anderem die Kammeroper Kassel mit Liedern aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel”. Der Markt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, die Gastronomiestände bis 22 Uhr. Im vergangenen Winter besuchten 2,25 Millionen Menschen den Weihnachtsmarkt in der nordhessischen Stadt.

(dpa)