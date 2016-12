Alle vier Minuten kommt der Weihnachtsmann: Weihnachtsmarkt der Nationen: Zum Glühwein gondeln

Eigentlich lägen die kleinen Seilbahn-Gondeln jetzt schon längst im Winterschlaf und würden von blühenden Weinreben träumen. Doch nein: Da vorne kommt doch tatsächlich der Weihnachtsmann angefahren, seine Gondel mit roten Lichtern beleuchtet, fröhlich winkt er uns zu. Angefangen habe es mit einem aufblasbaren Weihnachtsmann in einer Gondel, erzählt uns Seilbahn-Geschäftsführer Rainer Orben, aber es dauerte 20 Minuten, bis der wieder vorbeikam. Also stattete die Seilbahn verschiedene Gondeln mit den lustigen Gesellen aus, jetzt kommt „alle vier Minuten ein Weihnachtsmann“, sagt Orben schmunzelnd.

Alle Jahre wieder, wenn Weihnachtsmarkt ist in Rüdesheim, dann öffnet auch die Rüdesheimer Seilbahn noch einmal für einige Wochen ihre Tore. Seit 2005 kann man in der kalten, klaren Winterluft hinauf zum Niederwalddenkmal schweben, es ist ein besonderes Erlebnis, die stille Winterwelt von oben zu erleben. Es ist gar nicht so kalt in den offenen Gondeln, für die Frierenden liegen am Einstieg eigens dicke Wolldecken bereit.

Heiße Rentiersuppe

Rüdesheim lockt zur Weihnachtszeit mit dem „Weihnachtsmarkt der Nationen“. In den engen Gassen der Altstadt rund um die Drosselgasse drängen sich Buden und Glühweinstände, ein Schneemann aus blauen Lichtern blinkt über unseren Köpfen. Doch sonst ist der Weihnachtsmarkt erstaunlich normal, die Drosselgasse eher weniger touristisch als sonst. „Hier sind die Lappen“, verkündet ein Schild, im Innenhof bieten finnische Lappen Felle, dicke Pullover und Plüsch-Rentiere feil. Heiße Rentiersuppe gibt es hier und kalte geräucherte Lachsseiten.

Bild-Zoom Neben gebrannten Mandeln und Lebkuchenherzen gibt es auf dem Markt der Nationen allerlei internationale Spezialitäten.

„Ich bin seit elf Jahren dabei, ich fühle mich hier wie zu Hause“, erzählt uns am Fuße der Drosselgasse Munkhzul Batochir. Die Mongolin steht hier mit ihrer original mongolischen Rundhütte, die aus fünf Gitterwänden, 81 Stangen, zwei Stützen und dem Dachkranz besteht. Das mit Filz-Schafwoll-Decken und regendichter Außenhaut bespannte Gebilde ist innen gemütlich-warm, Batochir verkauft hier Cashmere-Sachen wie sonst in ihrem kleinen Laden in Eltville. „Ich will hier die Mongolei vertreten“, sagt sie und erzählt noch, dass sie als Kind ihre Sommerferien selbst in so einer Jurte verbrachte.

Info: Krach um muslimischen Stand Ärger gab es in diesem Jahr, weil die Rüdesheimer Ahmadiyya-Gemeinde zum ersten Mal mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten war. clearing

Am späten Nachmittag besteigen wir die Seilbahn, wunderschön ist die Fahrt über die schlummernden Weinberge, der Blick schweift weit ins Rhein-Main-Gebiet, über frostige Felder und einen eisblau schimmernden Rhein. Auf der anderen Rheinseite beginnt die Burg in Bingen zu leuchten, die Sonne versinkt hinter den fernen Bergen. Oben angekommen, ist der Spaziergang zur Germania, dem 1883 eingeweihten Nationaldenkmal mit der Siegesgöttin aus der Kaiserzeit, natürlich ein Muss. Jetzt im Winter hat man das Plateau fast für sich allein.

Ins Warme flüchten

Gleich hinter der Germania beginnt der neu gestaltete Landschaftspark des Grafen von Ostein, hier kann man im Sommer bis zum Sessellift Assmannshausen laufen und hinunter zum Rhein gondeln. Wir flüchten vor dem kalten Wind lieber ins Warme: Gleich neben der Seilbahn-Bergstation wurde im August das Restaurant „Am Niederwald“ eingeweiht. Das schmucke, flache Haus schmiegt sich dezent an den Hang, Blickfang im Inneren sind die großen Lampen an der Decke – die großen runden Schirme sind mit Fotos von Rüdesheim, dem Niederwalddenkmal und dem Mittelrheintal bezogen. Eine kleine Ecke hält Informationen bereit, ausziehbare Karten zeigen Sehenswürdigkeiten und Wanderwege.

Wir gehen aber in die kleine Almhütte, die bis zum 15. Januar vor dem Restaurant steht. Das rustikale Holzhaus ist erstaunlich schlicht und im Inneren erfreulich unkitschig, die Speisekarte macht Lust auf eine Vesper und enthält auch hochwertige Rheingauer Weine sowie Warmes zu zivilen Preisen. Dann drängt die einbrechende Dunkelheit zur Rückfahrt, und wir schweben einem Lichtermeer rechts und links des Rheins entgegen. Da möchte man gleich noch einmal hochfahren – die Seilbahn läuft von 11 bis 18 Uhr, am Wochenende sogar bis 19 Uhr.