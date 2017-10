Weinanbau am Osterberg: Landwirt-Familie macht Konkurrenz

Ein neuer Weinanbau entsteht an Hessens Grenze zu Westfalen. Der Böddiger Berg im Schwalm-Eder-Kreis bekommt Konkurrenz durch den Osterberg im Landkreis Kassel. Dort habe man die offizielle Genehmigung zur Anpflanzung von Weinreben bekommen, sagte Lilo-Charlott Fülling auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Familie betreibt einen landwirtschaftlichen Gutsbetrieb in dem Ort Zwergen und hat bereits 500 Weinstöcke gepflanzt. 3400 sollen folgen.

Das Ziel seien insgesamt 4000 bis 5000 Liter Rot- und Weißwein, sagte Fülling. Der erste Wein soll in vier bis fünf Jahren gekeltert werden. Am Böddiger Berg sieht man den Anbau am Osterberg entspannt: „Wir haben einen so guten Namen, dass wir auch anderen etwas vom Markt gönnen”, sagte Klaus Stiegel, Vorsitzender des Förderkreises Böddiger Berg.

(dpa)