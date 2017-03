Wilhelmstraßenfest in Wiesbaden: Weinberg trifft Meer

Wenn die Wiesbadener im Juni ihr Wilhelmstraßenfest feiern, dann zieht regelmäßig ein Stand die Gourmets an: Vor dem Nassauer Hof werden dann frische Austern geboten, nebenan gibt es dazu knackigen Riesling aus dem Rheingau. „Weine, die von mineralischen Böden wie Schiefer, Granitböden stammen, harmonieren mit den Austern besonders gut“, sagt dazu Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI), der Marketingorganisation der deutschen Winzer.

Auf der Weinmesse ProWein lud das DWI nun zur Verkostung „Weinberg trifft Meer“ ein. Zwei verschiedene Weine und ein Sekt wurden da zur niederländischen Austern kombiniert. Austern seien in den vergangenen Jahren „zu exklusiven Anlässen als Aperitif sehr beliebt geworden“, sagt Büscher, der Klassiker als Begleitgetränk seien bisher aber Sekt & Co. „Wir wollten zeigen, dass es nicht immer nur Sekt oder Champagner sein muss, sondern dass trockene Rieslinge wunderbar zu Austern passen.“

Dutch Imperial Auster

Das geht sogar mit Kellerei-Weinen: Der Riesling trocken 2015 vom Roten Hang der Bingener Weinkellerei Reh-Kendermann passt hervorragend zu der kräftig schmeckenden Dutch Imperial Auster, einer der selten gewordenen europäischen Austernarten. Die Familie des niederländischen Austernzüchters Jean Dhooge ist seit 110 Jahren aktiv in der Muschel- und Austernzucht in Zeeland, die „Dutch Imperial“ siedelten sie nach ihrem Aussterben wieder im Grevelingenmeer an.

Mehr als 90 Prozent der heutigen Speiseaustern gehören zur Gattung der Pazifischen Felsenauster, auch die „Sylter Royal“ gehört dazu. Drei bis vier Jahre brauchen die Meerestiere der Gattung Muschel, um in ihren extrem harten und schroffen Schalen heranzureifen.

Die Pazifische Felsenauster wächst traditionell auf Felsen wild an Meeresküsten, die meisten heute in der Gastronomie angebotenen Austern stammen aber aus Aquakulturen in den Niederlanden oder Frankreich. Dort wachsen die Muscheltiere an senkrecht ins Wasser gehängten Seilen, auf Gittern oder ganzen Tischen, manchmal auch an Netzen, immer aber in freien Gewässern.

Frucht kontert Salz

Die nach Meer und Algen schmeckenden Tiere der Gattung Muschel gelten als gesund und nahrhaft, enthalten viele Mineralstoffe und Vitamine, sind aber auch hochsensibel für ihre Umgebung – sie nehmen Umweltgifte aus dem Wasser an und speichern sie. 2008 sorgte das für ein massives Austernsterben in Europa. Seither wurden in vielen Austerngebieten pazifische Felsenaustern angesiedelt, weil die Art robuster gegen Umwelteinflüsse ist. Auch Dhooge hat auf der ProWein Felsenaustern aus der Oosterschelde dabei, sie schmecken in der Regel etwas salziger oder auch cremiger als die festere europäische Imperial-Auster. Dazu passt in der Tat der frische, leicht salzig schmeckende Mosel-Riesling vom Urbanshof mit seinen Zitrusaromen perfekt – oder auch der „Hattenheimer Riesling“ vom Weingut Hans Lang aus dem Rheingau. Die Mineralik und die Fruchtnoten des Rieslings lassen die Auster weniger nach Salz, und mehr nach Nüssen schmecken, der Fleischgeschmack der Auster tritt mehr hervor – eine überraschende Geschmacksreise.