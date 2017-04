Weißer Rauch über Kassel als Hinweis auf documenta 14

Zur Eröffnung der documenta 14 in Athen ist am Samstag über Kassel weißer Rauch aufgestiegen. Mit der Arbeit „Expiration Movement” des Künstlers Daniel Knorr soll an allen 163 Tagen der Ausstellung ein „optimistischer und warmer Gruß” in die griechische Hauptstadt gesendet werden, wie die Ausstellungsmacher mitteilten.

Den Rauch erzeugen zehn Generatoren in einem Turm am Museum Fridericianum in der Kasseler Innenstadt. Die gleiche Technik verwenden Feuerwehren zu Übungszwecken. Anfang April war der Rauch bereits einmal zu sehen, als die Rauchmaschinen getestet wurden.

Die weltweit bedeutende Kunstausstellung ist in Athen bis zum 16. Juli zu sehen. Dort werden Werke und Performances von mehr als 150 Künstlern an fast 50 Orten gezeigt. In Kassel, der Geburtsstadt der documenta, beginnt die Werkschau am 10. Juni und dauert bis zum 17. September.

(dpa)