Weiter mildes und frühlingshaftes Wetter in Hessen

Der Frühling hält sich in Hessen: Abgesehen von vereinzelten Wolken bleibt es bis zur Wochenmitte sonnig und mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Wenn sich am Sonntagmorgen die letzten Nebelfelder aufgelöst haben, zeigt sich viel blauer Himmel. Die DWD-Meteorologen rechnen mit Temperaturen zwischen 14 Grad im Kasseler Land und 17 Grad im Hessischen Ried.

Auch die Prognosen für den Wochenbeginn stimmen zuversichtlich: Die Temperaturen erreichen am Montag bis zu 19 Grad, an der Bergstraße sogar bis 20 Grad. Der Dienstag beginnt laut DWD sonnig und wird besonders an Rhein und Main ungewohnt warm. Im Laufe des Tages bilden sich voraussichtlich Wolken, es soll aber trocken bleiben. In den Nächten sinken die Temperaturen auf Werte zwischen ein und vier Grad. Auch Bodenfrost ist möglich.

(dpa)