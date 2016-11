Weitere Kommunen klagen gegen Land wegen Finanzausgleich

Flüchtlinge in Hessen Kultusminister stellt Plan zur Integration von Flüchtlingskindern vor

Wiesbaden. Bisher besuchen sie lediglich Vorbereitungsklassen, doch in den kommenden Monaten sollen Tausende Flüchtlings- und Zuwandererkinder in den Regelunterricht an den hessischen Schulen integriert werden. mehr