Weitere Proben nach Vogelgrippe-Fall im Opel-Zoo negativ

Nach dem Vogelgrippe-Fall im Opel-Zoo sind weitere Untersuchungen bei Vögeln allesamt negativ ausgefallen. Die Tests an insgesamt 60 ausgewählten Vögeln im Zoo seien bereits in der vergangenen Woche gewesen, sagte Direktor Thomas Kauffels am Montag. Untersucht worden seien etwa Pelikane, Enten und Hühnervögel. Anfang Januar werde es eine weitere Reihe an Tests geben. Die Pinguine und Strauße im Zoo würden seit dem Nachweis des H5N8-Virus bei einem Rosapelikan Ende November ohnehin jede Woche beprobt.

Nach dem Vogelgrippe-Fall war der Zoo drei Tage geschlossen geblieben. Weil noch immer Volieren abgehängt und Vögel nicht für Besucher zu sehen sind, gilt im Opel-Zoo nach wie vor ein ermäßigter Eintrittspreis.

