Weiterer Obstraub im Odenwald: Zwei Tonnen Äpfel

Bei Otzberg im Odenwald sind Obstdiebe in eine Apfelplantage eingebrochen und haben rund zwei Tonnen an Früchten erbeutet. Der Schaden dürfte bei mehr als 2000 Euro liegen, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt am Mittwoch. Die noch unbekannten Täter zerschnitten demnach diese oder vergangene Woche den Zaun des Geländes und gelangten so zu den Apfelbäumen. Die Polizei vermutet, dass die Diebe für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben.

Ob es einen Zusammenhang zum Raub von fast einer Tonne Äpfeln und Birnen Anfang Oktober von einer Obstwiese in Lützelbach-Wiebelsbach gibt, werde geprüft, sagte der Polizeisprecher. Zwischen beiden Orten liegen nur rund 20 Fahrtminuten. Auch in diesem Fall hat die Polizei die Täter noch nicht geschnappt.

Noch einen weiteren Obstraub hatte die Polizei Anfang Oktober gemeldet - jedoch in Mittelhessen. Von einer Obstwiese bei Stadtallendorf wurden damals sechs Zentner Äpfel der Sorten Elstar und Jonagold geklaut.

