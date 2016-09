Entschärfung Mittwochnacht: Weltkriegsbombe: A3 muss zeitweise gesperrt werden

Autofahrer aufgepasst! In der Nacht zum Mittwoch wird die A3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens wegen einer Bombenentschärfung voll gesperrt. Die Fliegerbombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Wegen einer Bombenentschärfung muss die Autobahn 3 (Köln-Würzburg) in der Nähe des Frankfurter Flughafens in der Nacht zum Mittwoch komplett gesperrt werden. Zwischen 23.30 und voraussichtlich 1.00 Uhr werde der Verkehr umgeleitet, wie die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil am Dienstag mitteilte. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten für die neue S-Bahnanbindung zum Flughafen im Bereich Gateway Gardens entdeckt worden.

In Richtung Köln wird die A3 hinter dem Frankfurter Kreuz gesperrt, die Auffahrt zur A5 ist aber möglich. In Richtung Würzburg ist die A3 hinter dem Mönchhof-Dreieck dicht, die Zufahrt zur A67 bleibt aber ebenfalls offen. Auch die Bundesstraße 43 zwischen Frankfurt und Kelsterbach muss zeitweise voll gesperrt werden.

(dpa)