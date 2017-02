Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen gefunden

In der Nähe des Frankfurter Flughafens ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde am Montagmittag gegen 13.30 Uhr in einem Feld in Kelsterbach entdeckt, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Es handele sich um eine britische Fliegerbombe. Die Entschärfung sei gegen 23.00 Uhr geplant, dazu sollen unter anderem die Autobahn 3 sowie eine Bundesstraße und eine Bahnlinie vorübergehend gesperrt werden. Auch Einrichtungen des Flughafens seien betroffen.

Ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport erklärte, angesichts des Nachtflugverbots sei mit keinerlei Einschränkungen des Flugverkehrs zu rechnen. An dem größten deutschen Flughafen gilt zwischen 23.00 und 5.00 Uhr ein Nachtflugverbot. Starts gebe es nach 23.00 Uhr nicht mehr, sagte der Sprecher. Sollten verspätete Flugzeuge landen wollen, könnten sie dies auf der Südbahn tun, die nicht betroffen sei.

Die Polizei erklärte, es müsse mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet werden. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Um den Fundort wurde eine Sicherheitszone von 700 Metern eingerichtet, neben einem Gewerbegebiet und einem Hotel befinde sich auch eine Flüchtlingsunterkunft darin, teilte die Polizei mit. Die Entschärfung werden demnach Spezialisten des Kampfmittelräumdiensts des Regierungspräsidiums Darmstadt übernehmen.

Immer wieder werden vor allem bei Bauarbeiten Weltkriegsbomben gefunden. Anfang Januar hatte ein Fund im Main am Frankfurter Museumsufer für Aufregung gesorgt. 900 Anwohner mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen, ein Hotel wurde geräumt. Am Ende stellte sich heraus, dass die Bombe keinen Zünder hatte, so dass keine Entschärfung nötig war.

