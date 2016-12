Weltkriegsbombe entdeckt: Entschärfung am Mittwoch

Auf einer Baustelle ist am Montagmittag in Gießen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie solle am Mittwoch entschärft werden, sagte ein Polizeisprecher. Hierzu wird ab 14 Uhr die Umgebung in einem Radius von 700 Metern evakuiert. Betroffen sind Wohnhäuser, Firmen, die Universität und eine Schule. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes hatten den 250 Kilogramm schweren Blindgänger beim Absuchen des Geländes entdeckt, auf dem ein Forschungsinstitut entstehen soll.

(dpa)