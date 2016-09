Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Eine 500 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Mittelhessen erfolgreich entschärft worden. Dazu wurden zwei Zünder des Blindgängers abgeschraubt, wie ein Sprecher der Gemeinde Lahntal am Dienstag berichtete. Etwa 350 Menschen rund um den Fundort zwischen Lahntal und Cölbe hatten ihre Häuser verlassen müssen, damit die Experten des Kampfmittelräumdienstes ihre Arbeit beginnen konnten. Auch mehrere Straßen wurden gesperrt. Die Evakuierung am Vormittag sei problemlos und im Zeitplan verlaufen, sagte der Sprecher. „Die Leute waren vorbereitet.” Die Fliegerbombe war in einem Waldstück zwischen Cölbe und dem Lahntaler Ortsteil Göttingen gefunden worden.

(dpa)