Weltkriegsbombe in Frankfurt entschärft

Die Weltkriegsbombe in Frankfurt, deren Zünder zunächst nicht entfernt werden konnte, ist im zweiten Anlauf unschädlich gemacht worden. Die Entschärfung sei erfolgreich gewesen, teilte die Feuerwehr Frankfurt am frühen Donnerstagmorgen mit. Zuvor hatte der Kampfmittelräumdienst an zwei Abenden in Folge an der Entschärfung des 50 Kilogramm schweren Sprengkörpers gearbeitet. Ein erster Versuch musste in der Nacht zum Mittwoch aufgegeben werden, weil der Zünder zu fest saß.

An beiden Abenden hatten rund 1400 Frankfurter ihre Wohnungen im Stadtteil Seckbach verlassen müssen. Mit erfolgter Entschärfung konnten sie nach Hause gehen. Die Absperrungen seien aufgehoben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Auch Vermutungen, dass unter der bei Bauarbeiten für den Riederwaldtunnel entdeckten Bombe ein zweiter Blindgänger liegen könnte, haben sich nach Feuerwehrangaben nicht bestätigt.

(dpa)