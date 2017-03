Weltverbrauchertag: Fallen und Gefahren im Internet meiden

Falsche Online-Shops oder gefälschte Kundenbewertungen: Im Internet lauert die Gefahr hinter jedem Klick. „Enthalten E-Mails Links, ist besondere Vorsicht angesagt”, sagte Birgit Henhapl von der TU Darmstadt anlässlich des Weltverbrauchertags am Mittwoch. Die Forscherin und das Hessische Landeskriminalamt (LKA) geben am Dienstag in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Wiesbaden Tipps, wie sich Internetnutzer schützen können. Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) eröffnet den Aktionstag.

Henhapl empfiehlt bei dubiosen Mails, erst mit der Maus über einen Link zu fahren, um die URL zu erkennen. „Manchmal sind hier kleine Tippfehler eingebaut, die man erst auf den zweiten Blick sieht”, sagte sie. Wer dann noch unsicher sei, könne die Adresse in eine Suchmaschine eingeben. „So erhält man schon erste Hinweise, ob es sich um Betrug handelt.”

Knapp fünf Prozent aller Straftaten in Hessen wurden 2016 über das Internet verübt. Das verursachte laut Landeskriminalstatistik einen Vermögensschaden von über 14 Millionen Euro. Am häufigsten waren Vermögens- und Fälschungsdelikte. Das LKA setzt nach eigenen Angaben auf Prävention, um für die Gefahren im Internet zu sensibilisieren.

(dpa)