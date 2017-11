Weniger Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in Hessen

Umwelt Bahn schafft neue Wildnis im südhessischen Münster

Büdingen. In Büdingen stapfen Wasserbüffel durch den Sumpf, in Babenhausen galoppieren Wildpferde durch die Steppe, im südhessischen Münster sollen bald Bisons zwischen Bunkern grasen – der Grund für all das ist die Deutsche Bahn. Bei einem Projekt geht es auch um Abschreckung. mehr