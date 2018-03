Weniger Arbeitslose im März: Fachkräfte fehlen

Auf Hessens Arbeitsmarkt hat es im März deutlich weniger Arbeitslose gegeben als einen Monat zuvor. Insgesamt waren 160 997 Frauen und Männer als arbeitslos registriert, was einer Quote von 4,8 Prozent entsprach. So niedrig war die Arbeitslosigkeit in einem März seit 37 Jahren nicht mehr, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Fast alle Bevölkerungsgruppen profitierten von der weiterhin sehr hohen Nachfrage nach Arbeitskräften. Einzige Ausnahme waren Menschen ohne Berufsausbildung, für die es nur einen begrenzten Bedarf gebe. Die Betriebe täten sich immer schwerer, geeignete Fachkräfte zu finden. „Wir laufen auf eine Fachkräfte-Lücke zu”, erklärte Direktions-Geschäftsführerin Bettina Wolf.

(dpa)