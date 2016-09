Weniger Bissattacken auf Polizisten in Hessen

In Hessen gibt es immer weniger Bissattacken auf Polizisten. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landeskriminalamts hervor. 26 Fälle wurden im Jahr 2015 registriert. 2014 waren Polizisten noch 27 Mal angegriffen worden, 2013 noch in 37 Fällen. Neben Hunden sind es immer wieder aber auch Menschen, die Beamte beißen.

Erst im Juni hatte eine 39 Jahre alte Frau aus Frankfurt spätabends einen Polizisten angegriffen und gebissen. Zuvor hatte sie in einem Kiosk die Zeche geprellt und den Besitzer bedroht, wie die Polizei in Frankfurt berichtete. Als drei Polizisten sie festnehmen wollten, kratzte und biss sie einen der Beamten in die Wade. Da sie alkoholisiert war, musste sie die Nacht anschließend in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Wegen der geringen Fallzahl sei es allerdings schwer einzuschätzen, ob es sich bei dieser Art von Bissattacken um einen Trend handele, sagte eine Polizeisprecherin in Frankfurt.

(dpa)