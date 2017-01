Statistik: Weniger Jugendliche mit Komatrinken in Hessen

In Hessen sind im Jahr 2015 genau 1289 Kinder und Jugendliche mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gekommen - das ist weniger als im Jahr vorher. Die Zahl teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit am Dienstag in Wiesbaden mit. Im Jahr 2014 waren es dem Statistischen Landesamt zufolge noch 1468 Kinder und Jugendliche.

Das hessische Gesundheitsministerium und die DAK-Gesundheit rufen Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren erneut dazu auf, in einem Wettbewerb Plakate einzureichen, die sich kritisch mit dem Thema Alkoholkonsum beschäftigen. An der Aktion „bunt statt blau” können bundesweit 11 000 Schulen teilnehmen. Der Wettbewerb findet zum achten Mal statt.

(dpa)