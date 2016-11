Weniger Landesbedienstete im öffentlichen Dienst

Die Zahl der hessischen Landesbediensteten ist im vergangenen Jahr gesunken. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, zählte das Land zum Stichtag 30. Juni 2015 rund 146 600 Vollzeitstellen und auf Vollzeit umgerechnete Teilzeitbeschäftigungen. Das waren 1390 weniger als im Jahr zuvor. Hauptgrund für den Rückgang sei die Pensionierung von Lehrkräften. Auch die hessischen Gerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten und Finanzämter beschäftigten 2015 weniger Personal. Bei den Hochschulen und der Polizei gab es dagegen ein Plus von 0,7 beziehungsweise 0,4 Prozent.

(dpa)