Weniger Neugeschäft bei Bausparkasse Hessen-Thüringen

Nach Boomjahren ist das Neugeschäft der Landesbausparkasse (LBS) Hessen-Thüringen 2016 zurückgegangen. 2016 seien in den beiden Bundesländern Verträge mit einer Bausparsumme von etwa 2,7 Milliarden Euro abgeschlossen worden, sagte LBS-Geschäftsführer Peter Marc Stober am Freitag in Erfurt. Im Jahr zuvor waren es noch 2,9 Milliarden Euro an Neugeschäft. Ein Grund für den Rückgang liege im Verzicht auf Verträge, bei denen es ausschließlich um den Sparzins gehe. Fast die gesamte Bausparbranche habe sich von diesen Spartarifen verabschiedet und biete als Reaktion auf das Niedrigzinsniveau nur noch Tarife zur Finanzierung von Bau- und Modernisierungsprojekten an, so Stober.

(dpa)