Weniger Selbstmorde in Hessen

In Hessen ist die Zahl der Selbstmorde etwas zurückgegangen. Insgesamt nahmen sich im vergangenen Jahr 772 Menschen mit Wohnsitz im Land das Leben, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Das waren 25 Personen oder 3,1 Prozent weniger als 2014. Etwa drei Viertel aller Selbsttötungen wurden von Männern begangen. Die am meisten von Suiziden betroffene Altersgruppe war die von 50 bis 60. Unter den Todesopfern waren aber auch 13 Minderjährige. Die meisten Menschen nahmen sich 2015 wie schon in den Vorjahren durch Erhängen, Strangulieren oder Ersticken das Leben.

(dpa)