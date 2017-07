Weniger Tiere an Hessens Unis zu Forschungszwecken getötet

Wissenschaftler an hessischen Universitäten töten zu Forschungszwecken weniger Tiere. Nach Auskunft von Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) wurden in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 37 000 Tiere getötet. 2014 waren es noch 50 000 gewesen, wie der Minister auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Ursula Hammann (Grüne) antwortete. Ein Vergleich mit früheren Vorjahren ist laut Rhein nicht möglich, weil 2014 das Tierschutzgesetz geändert worden war.

Auch die Zahl der Tierversuche wäre in der Summe an Hessens Universitäten rückläufig, wenn es nicht an der Technischen Universität Darmstadt stark steigende Versuchszahlen im Fachbereich Biologie gebe. Rhein wies jedoch darauf hin, dass es sich dabei größtenteils um tier- und umweltschutzbezogene Versuche an Fischen handele. Diese würden nicht zu Schaden kommen, sondern nach Ende des Versuchs wieder in die Freiheit entlassen.

(dpa)