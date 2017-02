Weniger schwere Unfälle auf Hessens Autobahnen

Wetter in Hessen Frühlingshafter Wochenbeginn in Hessen erwartet

Offenbach. Nach Frost und grauen Tagen wird es ungewöhnlich mild in Hessen. Zwei deutschlandweite Wetterphänomene lassen auf eine verfrühte Frühlingswoche hoffen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. mehr