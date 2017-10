Tipps für Verbraucher: Wenn die Wäsche schlecht riecht

Muss sie dem Angebot der Bausparkasse zustimmen, die den Vertrag mit hoher Verzinsung kündigen will? Das fragte eine Frau, die die Beratung des DHB – Netzwerk Haushalt aufsuchte. Die Auskunft: Nein, sie könne das Schreiben einfach ignorieren.

Die Wäsche ist frisch gewaschen und riecht trotzdem schlecht? Hier raten die Expertinnen, statt Colorwaschmittel Vollwaschmittel zu verwenden, das mit seinem Bleichmittel ausreichend Keime abtötet. Aber auch wenn es um Unfälle im Haushalt, Aboverträge am Telefon oder den Wechsel des Stromanbieters geht, ist das Netzwerk auf Fragen von Verbrauchern vorbereitet.

1949 wurde es als „Deutscher Hausfrauenbund“ (DHB) für Hessen in Kassel gegründet, die älteste Beratungsstelle ist die von Bad Hersfeld. Der Bundesverband dagegen ist über 100 Jahre alt. Er nennt sich seit 2009 „DHB – Netzwerk Haushalt, Berufsverband der Haushaltsführenden“.

Wir haben Mitarbeiter aus vielfältigen Berufen wie etwa Juristen, Meisterinnen der Hauswirtschaft oder Ökotrophologen“, erklärt Anne Mitschulat, erste Vorsitzende des Landesverbands Hessen des DHB – Netzwerk Haushalt und dessen Geschäftsführerin.

Tipps kosten Geld Hier ist der DHB – Netzwerk Haushalt in ländlichen Regionen vertreten: In Marburg mit der Außenstelle Stadtallendorf, in Wetzlar mit der Außenstelle Niedergirmes, in Dillenburg mit der

In Hessen unterhält das Netzwerk sieben Hauptberatungsstellen und sieben Außenstellen im ländlichen Raum und an Orten, in denen die Verbraucherzentrale nicht vertreten ist. Die Beratungsstellen sind an drei Tagen in der Woche für jeweils drei Stunden geöffnet. Für den Unterhalt erhält der DHB finanzielle Mittel von den Kommunen, dem Stadt- oder Landkreis und durch das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Ziel ist aber nicht nur die Beratung zur Haushaltsführung. „Was uns umtreibt, ist die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit“, erklärt Mitschulat. Eine bessere Anerkennung der Haushalts- und Familienarbeit stehe da ganz oben auf der Wunschliste. Auch um umweltpolitische Fragen kümmert sich das DHB-Netzwerk. So berät es etwa zur Vermeidung von Müll oder bei zu hohen Stromrechnungen. „Verbraucher wollen oft dann erst Hilfe, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“, beschreibt Mitschulat ihre Erfahrungen. Sie wünscht sich: „Es wäre gut, wenn das Thema Verbraucherbildung ein Schulthema wäre.“ Aus diesem Grund legen die Frauen vom DHB-Netzwerk Wert auf Prävention und gehen auch in Klassen.

„Ein Dauerthema“, so Mitschulat, sei auch die Bekämpfung der Schwarzarbeit im Haushalt.

Gutschein-Modell

So klären die Expertinnen darüber auf, wie man seine Haushaltshilfe richtig anmelden kann. Der DHB als Arbeitgeberverband verhandelt die Tarife für Angestellte in Privathaushalten und Dienstleistungszentren mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Vorbild für den Verband ist ein Modellprojekt, das derzeit nur in Baden-Württemberg befristet bis 2019 läuft. Dort vergeben die Arbeitsagenturen in Aalen und Heilbronn Gutscheine an Haushalte, in denen Beschäftigte leben, die Kinder oder Angehörige betreuen. Diese erhalten einen Zuschuss für die haushaltsnahe Dienstleistung, wenn die Haushaltshilfe sozialversicherungspflichtig angestellt ist.

„Davon profitieren alle: Mehr Frauen verdienen durch die Arbeit in der Hauswirtschaft, dafür können mehr Frauen und Männer mit guter Ausbildung wieder ihrem Beruf nachgehen“, beschreibt Geschäftsführerin Mitschulat die Vorteile des Gutschein-Modells, dessen Idee aus Belgien stammt. „Das ist auch ein Schritt für mehr Anerkennung der unbezahlten Familienarbeit.“