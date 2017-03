Wer fährt zum Finale? Hessen ehrt „Jugend forscht”-Sieger

Die Gewinner der hessischen Ausgabe von „Jugend forscht” werden heute in Darmstadt gekürt. Dieses Mal haben sich rund 80 Jungforscher zum Landesfinale getroffen, die Jurys begutachten an den beiden Tagen 40 Projekte. Aus Hessen können die Teams von sieben Projekten am Bundesfinale vom 25. bis zum 28. Mai in Erlangen teilnehmen. Erwartet werden dazu aus ganz Deutschland etwa 110 Gruppen.

„Jugend forscht” gilt als größter wissenschaftlicher Nachwuchswettbewerb in Europa. Aus Hessen hatten sich dieses Mal mit 590 Teilnehmern zum Start so viele Schüler, Auszubildende und Studenten angemeldet wie nie. Die Organisatoren vermuten ein wachsendes Interesse an Naturwissenschaften. Außerdem sei der Schulunterricht spannender geworden.

(dpa)