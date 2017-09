Hessische Protestanten fragen: Wer ist eigentlich Gott?

Guter Hirte oder strafender Eiferer, liebevoll, gerecht oder unbegreiflich. Von Gott machen sich Gläubige unterschiedliche Bilder, die sich im Lauf des Lebens verändern können. Die evangelische Kirche will ihre Mitglieder dazu bringen, darüber mit anderen zu sprechen, auch zu Hause am Küchentisch.

Zum Ende des Reformationsjubiläumsjahrs stellt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Gottesbilder und Glaubensvorstellungen in den Mittelpunkt. In diesen Tagen schickt die Kirche rund eine Million Briefe an die knapp 1,6 Millionen Kirchenmitglieder heraus. Und in rund 700 Kirchen und anderen kirchlichen Gebäuden wird die dazugehörige Ausstellung „Gott neu entdecken“ zu sehen sein.

Die sogenannte Impulspost ist farbenfroh und etwas verspielt, stellt aber eine gewichtige Frage: Haben Sie ein Bild von Gott? Ist Gott schützend wie ein Regenschirm, unendlich wie das Weltall, liebevoll wie viele Herzen, unbegreiflich gerecht oder vielleicht beschwingt wie viele Noten?

Mit Hilfe solcher Symbole können sich Kirchenmitglieder mit ihrer Gottesvorstellung auseinandersetzen, nicht nur in der Kirche, sondern auch am Küchentisch. „Wir möchten, dass zu Hause über Glaubensfragen gesprochen wird“, sagte Kirchenpräsident Volker Jung am Mittwoch, als er die Aktion in der Kirche Frieden und Versöhnung im Frankfurter Stadtteil Gallus vorstellte. Die Impulspost versendet die EKHN seit Dezember 2012 zweimal im Jahr, jede Aktion kostet laut Kirche rund 650 000 Euro.

Vorstellung wandelt sich

Das Bild, das sich ein Mensch von Gott mache, wandele sich im Laufe des Lebens, sagte Pfarrerin Silke Henning von der Johannesgemeinde in Neu-Isenburg. Kinder sähen Gott meist als eine Kraft, der sie vertrauen könnten und die sie schütze. Doch schon Jugendliche fingen an, am „lieben Gott“ zu zweifeln, wenn sie sich selbst nicht behütet fühlten und das Leid in der Welt erlebten. Mit ihren Konfirmanden habe sie viele Bilder für Gott gefunden und deutlich gemacht, dass es nicht ein Bild gebe – und dass es sich im Lauf des Lebens ändern könne, sagte Henning. Die Frage sei, ergänzte Jung: „Was kommt nach dem Kinderglauben?“

Auch der spätere Reformator Martin Luther habe sich im 16. Jahrhundert existenziell mit seinem Bild von Gott auseinandergesetzt, sagte Kirchenpräsident Jung. Eine der zentralen Fragen Luthers sei die Suche nach einem gnädigen Gott gewesen. Zwar habe die Reformation gesellschaftliche und politische Auswirkungen bis in die Gegenwart hinein. „Doch man versteht die Reformation nicht, wenn man nicht ihre Verankerung in der Gottesfrage sieht“, sagte Jung.

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen gegen die Missstände in der Kirche seiner Zeit. Dies gilt als Ausgangspunkt der weltweiten Reformation, die zur Spaltung der Kirche führte. Heute sehe die evangelische Kirche ihre Aufgabe darin, in „großer ökumenischer Verbundenheit mit der katholischen Kirche“ aus der „frohen Botschaft von Gottes Liebe zu leben“, sagte Jung. Auch Katholiken könnten die Impulspost bekommen.

Ebenfalls für alle Interessierten offen ist die „Erlebnisausstellung“, die bis zum Reformationstag hin in Hunderten von Kirchen zu sehen sein wird. Schon an der Kirche sind Banner zu sehen, manche Gemeinde wird „Gott entdecken“ auf das Pflaster sprühen. In der Kirche werden zum Beispiel an Kanzel, Altar, Gesangbuch und Kreuz farbige Tafeln angebracht, die erklären, was diese Gegenstände mit der Reformation zu tun haben.